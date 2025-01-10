Клон новой Tesla Model Y будут продавать в Китае вдвое дешевше за оригинал

Как сообщает Carscoops, новый электрический Xpeng G7 вполне может получить звание лучшего кроссовера бренда. В сеть попала серия официальных фото для Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

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В модельном ряду Xpeng новая модель занимает место между G6 и G9 и ожидается, что шерсть поступит в продажу в первой половине 2025 года. Автомобиль имеет длину в 4892 мм, ширину 1925 мм, высоту 1655 мм и колесную базу 2890 мм.

Это означает, что кроссовер на 1 мм длиннее своего брата G9, но имеет на 108 мм короче колесную базу. Как и другие модели Xpeng, новый G7 имеет довольно привлекательную внешность. Узнать его можно по тонким светодиодным ДХО, объединенных световой полосой.

При этом фары размещены значительно ниже на бампере, традиционная решетка радиатора отсутствует и большая часть передней панели выполнена в цвет кузова. Силуэт модели довольно стремительный с низкой линией крыши. В зависимости от версии батареи, вес модели составляет 2085 и 2160 килограммов соответственно.

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Компания пока не раскрывает характеристики элементов силовой установки и прогнозируемый запас хода. CarNewsChina предполагает, что цены на новый Xpeng G7 могут начинаться примерно с 200 000 юаней (~27 300 долларов), что делает его еще одним убедительным недорогим электромобилем из Китая.