Клон нової Tesla Model Y продаватиметься в Китаї вдвічі дешевше за оригінал

Як повідомляє Carscoops, новий електричний Xpeng G7 цілком може отримати звання найкращого кросовера бренду. В мережу потрапила серія офіційних фото для Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю.

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У модельному ряду Xpeng нова модель займає місце між G6 та G9 й очікується, що вовна надійде у продаж в першій половині 2025 року. Автівка має довжину в 4892 мм, ширину 1925 мм, висоту 1655 мм й колісну базу 2890 мм.

Це означає, що кросовер на 1 мм довший за свого брата G9, але має на 108 мм коротшу колісну базу. Як і інші моделі Xpeng, новий G7 має досить привабливу зовнішність. Впізнати його можна за тонкими світлодіодними ДХВ, поєднаних світловою смугою.

Водночас фари розміщено значно нижче на бампері, традиційна решітка радіатора відсутня й більша частина передньої панелі виконана в колір кузова. Силует моделі досить стрімкий з низькою лінією даху. Залежно від версії батареї, вага моделі становить 2085 й 2160 кілограмів відповідно.

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Компанія поки не розкриває характеристики елементів силової установки й прогнозований запас ходу. CarNewsChina припускає, що ціни на новий Xpeng G7 можуть починатися приблизно з 200 000 юанів (~27 300 доларів), що робить його ще одним переконливим недорогим електромобілем з Китаю.