Он предназначен для покупателей с доходом 150 долларов в месяц.

В Китае стартуют продажи суперкомпактного электромобиля Letin Mengo. Его дизайн разработало знаменитое итальянское ателье Pininfarina, но сама машина ультрадешевая. Она адресована тем, чья ежемесячная прибыль не превышает 1000 юаней (150 долларов). Стоит новинка от 39,8 до 59,8 тысяч юаней (5,9 – 8,9 тыс. долларов), пишет Carnewschina.

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В салоне электромобиля размерами 3622х1607х1525 мм с колесной базой 2442 мм могут разместиться до пяти человек. Единый электромотор развивает 48 л. с. и 125 Нм момента. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.

В линейке представлены три версии: просто Mengo, Mengo Pro и Mengo Max. Они отличаются запасом хода, который им обеспечивают литий-железо-фосфатные батареи: 130, 185 или 300 км соответственно. Емкость аккумуляторов составляет 11,5, 17,3 и 29,4 кВт*ч.

Салон электромобиля выполнен в стиле минимализма. На передней расположены два ЖК-дисплея, яркая горизонтальная вставка – и все. В оснащение модели входит навигатор, поддержка сети 5G, кондиционер, электронные помощники водителя.

Только в родном Китае у Letin Mengo целевая аудитория насчитывает около 600 млн человек. Производитель не хочет ограничиваться этим и планирует экспорт в Бразилию, Перу, Камбоджу, Панаму и Южную Корею.