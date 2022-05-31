Він призначений для покупців із доходом 150 доларів на місяць.

У Китаї стартують продажі суперкомпактного електромобіля Letin Mengo. Його дизайн розробило знамените італійське ательє Pininfarina, але сама машина ультрадешева. Вона адресована тим, чий щомісячний прибуток не перевищує 1000 юанів (150 доларів). Коштує новинка від 39,8 до 59,8 тисяч юанів (5,9-8,9 тис. доларів), пише Carnewschina.

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У салоні електромобіля розмірами 3622х1607х1525 мм з колісною базою 2442 мм можуть розміститися до п'яти осіб. Єдиний електромотор розвиває 48 к.с. та 125 Нм моменту. Максимальна швидкість обмежена на позначці 100 км/год.

У лінійці представлені три версії: просто Mengo, Mengo Pro та Mengo Max. Вони відрізняються запасом ходу, який їм забезпечують літій-залізо-фосфатні батареї: 130, 185 або 300 км відповідно. Ємність акумуляторів становить 11,5, 17,3 та 29,4 кВт*год.

Салон електромобіля виконаний у стилі мінімалізму. На передній розташовані два РК-дисплеї, яскрава горизонтальна вставка – і все. В оснащення моделі входить навігатор, підтримка мережі 5G, кондиціонер, електронні помічники водія.

Лише у рідному Китаї у Letin Mengo цільова аудиторія налічує близько 600 млн людей. Виробник не хоче обмежуватися цим і планує експорт до Бразилії, Перу, Камбоджи, Панами та Південної Кореї.