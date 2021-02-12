В январе объемы производства и продаж автомобилей в Китае стабильно росли.

Автомобильная промышленность Китая показала выдающиеся результаты в январе с устойчивым ростом как производства, так и продаж, сообщает Shanghai Securities News.

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Производство автомобилей в Китае выросло на 34,6 процента в годовом исчислении до 2,39 млн единиц, а продажи выросли на 29,5 процента в годовом исчислении до 2,5 миллиона единиц в январе этого года, как показали данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

По данным CAAM, в прошлом месяце производство и продажи легковых автомобилей составили 1,91 миллиона и 2,05 миллиона единиц соответственно, что на 32,4 процента и 26,8 процента больше, чем годом ранее.

Кроме того, производство и продажа автомобилей на новых источниках энергии (NEV) также выросли в годовом исчислении в январе, достигнув 194 000 и 179 000 единиц соответственно, сообщает CAAM.