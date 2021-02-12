У січні обсяги виробництва і продажів автомобілів в Китаї стабільно росли.

Автомобільна промисловість Китаю показала видатні результати в січні зі стійким зростанням як виробництва, так і продажів, повідомляє агентство Shanghai Securities News.

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Виробництво автомобілів в Китаї виросло на 34,6 відсотка в річному вирахуванні до 2,39 мільйона одиниць, а продажі зросли на 29,5 відсотка в річному вирахуванні до 2,5 мільйона одиниць в січні цього року, як показали дані Китайської асоціації автовиробників (CAAM).

За даними CAAM, минулого місяця виробництво і продаж легкових автомобілів склали 1,91 мільйона і 2,05 мільйона одиниць відповідно, що на 32,4 відсотка і 26,8 відсотка більше, ніж роком раніше.

Крім того, виробництво і продаж автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) також зросли в річному численні в січні, досягнувши 194 000 і 179 000 одиниць відповідно, повідомляє CAAM.