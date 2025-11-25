В Китае запустили первую производственную линии твердотельных аккумуляторов

GAC Group завершила строительство первой в Китае производственной линии полностью твердотельных аккумуляторов большой емкости, способной выпускать элементы автомобильного класса на 60 Ач и более. Об этом сообщили государственные СМИ Китая. Пилотная линия уже производит небольшие тестовые партии, а полномасштабное производство ожидается в 2027–2030 годах, пишет carnewschina.com.

Новые твердотельные элементы имеют в несколько раз более высокую энергетическую плотность, чем литий-ионные. По словам директора по исследованиям GAC Ци Хунчжуна, их плотность энергии почти вдвое превышает показатели обычных батарей. Это означает, что электромобили, которые сегодня проходят около 500 км на одном заряде, потенциально смогут преодолевать более 1000 км.

Параметр "60 Ач+" определяет емкость одного аккумуляторного элемента в ампер-часах. Чем больше емкость отдельного элемента, тем больше энергии может накапливать аккумуляторный блок. Кроме того, использование твердого электролита вместо жидкого обеспечивает высокую термическую стабильность и повышает уровень безопасности. Сообщается, что новая линия обеспечивает плоскостную емкость до 7,7 мАч/см², что существенно превышает возможности традиционного "мокрого" производства.

GAC использует "сухую" технологию изготовления анода, которая сочетает смешивание, нанесение покрытия и вальцовку в один технологический цикл. Это сокращает энергозатраты и повышает эффективность. Твердый электролит выдерживает температуры 300–400 °C, тогда как жидкие электролиты обычно работают в диапазоне не выше 200 °C.

Компания планирует в 2026 году провести испытания на транспортных средствах с использованием небольших партий новых элементов, после чего начать постепенное масштабирование. Впрочем, полноценный выход на рынок будет зависеть от удешевления технологии, стабильной поставки материалов и долгосрочного подтверждения безопасности элементов.