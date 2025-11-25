В Китаї запустили першу виробничу лінії твердотільних акумуляторів

GAC Group завершила будівництво першої в Китаї виробничої лінії повністю твердотільних акумуляторів великої ємності, здатної випускати елементи автомобільного класу на 60 Аґ і більше. Про це повідомили державні ЗМІ Китаю. Пілотна лінія вже виготовляє невеликі тестові партії, а повномасштабне виробництво очікується у 2027–2030 роках, пише carnewschina.com.

Нові твердотільні елементи мають у кілька разів вищу енергетичну щільність, ніж літій-іонні. За словами директора з досліджень GAC Ці Хунчжуна, їхня густина енергії майже вдвічі перевищує показники звичайних батарей. Це означає, що електромобілі, які сьогодні проходять близько 500 км на одному заряді, потенційно зможуть долати понад 1000 км.

Параметр «60 Аг+» визначає ємність одного акумуляторного елемента в ампер-годинах. Чим більша ємність окремого елемента, тим більше енергії може накопичувати акумуляторний блок. Крім того, використання твердого електроліту замість рідкого забезпечує вищу термічну стабільність та підвищує рівень безпеки. Повідомляється, що нова лінія забезпечує площинну ємність до 7,7 мАг/см², що істотно перевищує можливості традиційного «мокрого» виробництва.

GAC використовує «суху» технологію виготовлення анода, яка поєднує змішування, нанесення покриття та вальцювання в один технологічний цикл. Це скорочує енерговитрати й підвищує ефективність. Твердий електроліт витримує температури 300–400 °C, тоді як рідкі електроліти зазвичай працюють у діапазоні не вище 200 °C.

Компанія планує у 2026 році провести випробування на транспортних засобах із використанням невеликих партій нових елементів, після чого розпочати поступове масштабування. Втім, повноцінний вихід на ринок залежатиме від здешевлення технології, стабільного постачання матеріалів і довгострокового підтвердження безпеки елементів.