Бизнесвумен тайно установила GPS-трекеры на полицейские машины. Таким образом владелица автотранспортной компании берегла своих водителей от штрафов.

Владелица автотранспортной компании отслеживала движение правоохранителей по городу Сянъяна, провинция Хубэй, чтобы помогать своим водителям избегать проверок и штрафов.

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Схема стала известна 22 января, когда бригада правоохранительных органов заметила необычный черный ящик, прикрепленный к шасси одного из их автомобилей во время планового технического обслуживания. Во время проверки выяснилось, что это устройство GPS-слежения.

Дальнейшее расследование показало, что шесть из 11 автомобилей правоохранительных органов были оснащены аналогичными трекерами. Проследив за SIM-картами, привязанными к устройствам, власти смогли найти местную женщину по имени Чжу, и задержали ее.

Чжу призналась, что отслеживала передвижения полицейских машин, чтобы избежать проверок. Используя мобильное приложение, она могла определить местонахождение транспортных средств правоохранительных органов и предупредить своих водителей, чтобы они держались подальше и не получили штраф.

По ее признанию, в июне Чжу приобрела через Интернет шесть магнитных GPS-трекеров за 350 юаней (48 долларов США) каждый. Она пришла на ночную стоянку автомобилей и установила устройства на шесть машин.

Женщину наказали восьмидневным административным арестом и штрафом в размере 500 юаней (70 долларов США).