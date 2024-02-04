Бізнесвумен таємно встановила GPS-трекери на поліцейські машини. Таким чином власниця автотранспортної компанії берегла своїх водіїв від штрафів.

Власниця автотранспортної компанії відстежувала рух правоохоронців містом Сян'яна, провінція Хубей, щоб допомагати своїм водіям уникати перевірок та штрафів.

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Схема стала відома 22 січня, коли бригада правоохоронних органів помітила незвичайну чорну скриньку, прикріплену до шасі одного з їхніх автомобілів під час планового технічного обслуговування. Під час перевірки з'ясувалося, що це пристрій GPS-стеження.

Подальше розслідування показало, що шість із 11 автомобілів правоохоронних органів були оснащені аналогічними трекерами. Простеживши за SIM-картами, прив'язаними до пристроїв стеження, влада змогла знайти місцеву жінку на ім'я Чжу, та затримала її.

Чжу зізналася, що відстежувала пересування поліцейських машин, щоб уникнути перевірок. Використовуючи мобільний застосунок, вона могла визначити місцеперебування транспортних засобів правоохоронних органів та попередити своїх водіїв, щоб вони трималися подалі і не отримали штраф.

За її зізнанням, у червні Чжу придбала через Інтернет шість магнітних GPS-трекерів за 350 юанів (48 доларів США) кожен. Вона прийшла на нічну стоянку автомобілів та встановила пристрої на шість машин.

Жінку покарали восьмиденним адміністративним арештом та штрафом у розмірі 500 юанів (70 доларів США).