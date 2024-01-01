В конце ноября цены на автогаз стремительно растут в конце ноября

Начатое на прошлой неделе подорожание было поддержано большинством операторов, в результате чего с 13 по 20 ноября средняя розничная стоимость LPG увеличилась на 53 коп./л, до 35,35 грн/л. Об этом, как сообщает enkorr.ua свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Динамика розничных цен на сжиженный газ в Украине в ноябре, грн/л

По словам операторов, нынешний рост – запоздалый, мол, это реакция на взлет цен на аукционах украинских производителей в конце октября. "Это нужно было сделать раньше. Хотя цены сейчас и уменьшились по сравнению с началом месяца, но с учетом более низких температур (при температуре 50С плотность возрастает до 556 кг/м3 – ek) получаем увеличение цены на литр топлива на около 75 коп.", – отметили в одной из топливных сетей.