В кінці листопада ціни на автогаз стрімко зростають

Розпочате минулого тижня здорожчання було підтримане більшістю операторів, у результаті чого з 13 по 20 листопада середня роздрібна вартість LPG збільшилася на 53 коп./л, до 35,35 грн/л. Про це, як повідомляє enkorr.ua свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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Динаміка роздрібних цін на скраплений газ в Україні у листопаді, грн/л

Зі слів операторів, нинішнє зростання – запізніле, мовляв, це реакція на зліт цін на аукціонах українських виробників наприкінці жовтня. «Це потрібно було зробити раніше. Хоча ціни зараз і зменшилися порівняно з початком місяця, але з урахуванням більш низьких температур (при температурі 50С щільність зростає до 556 кг/м3 – ek) отримуємо збільшення ціни на літр пального на близько 75 коп.», – зазначили в одній із паливних мереж.