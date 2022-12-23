Обновленный сервисный центр МВД будет предоставлять весь спектр государственных услуг, связанных с водительским удостоверением и регистрационными действиями с транспортными средствами, допуском к перевозкам опасных грузов и т.д.

В Житомирской области состоялось открытие обновленного сервисного центра МВД №1843. Это здание имеет богатое прошлое: оно построено в 1938 году и принадлежало штабу военного городка, позже здесь размещалось ГАИ, впоследствии сервисный центр МВД. А теперь здесь провели ремонт и сервисный центр МВД снова принимает клиентов.

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Здесь по-прежнему доступен весь спектр государственных услуг, связанных с водительским удостоверением и регистрационными действиями с транспортными средствами, допуском к перевозкам опасных грузов и т.п. Услуги будут предоставлять четыре администратора сервисного центра МВД, но теперь есть возможность увеличить их количество до семи.

Адрес: г. Коростень, ул. Сергея Кемского, 3.

График работы:

вт-пт: 8:00-17:00

сб: 8:00-15:45

ВС, пн: выходной.

Из-за особенностей планировки здания, зал обслуживания клиентов находится на втором этаже. Поэтому ради инклюзивности пространства на первом этаже обустроен отдельный кабинет, где люди с инвалидностью могут получать регистрационные услуги. Вход в помещение оснащен пандусом и кнопкой вызова администратора, если нужна помощь. На стоянке выделены 2 паркоместа для людей с инвалидностью.