Оновлений сервісний центр МВС надаватиме весь спектр державних послуг, пов’язаних з посвідченням водія та реєстраційними діями з транспортними засобами, допуском до перевезень небезпечних вантажів тощо.

На Житомирщині відбулось відкриття оновленого сервісного центру МВС №1843. Ця будівля має багате минуле: вона зведена у 1938 році й належала штабу військового містечка, пізніше тут розміщувалась ДАІ, згодом сервісний центр МВС. А тепер тут провели ремонт і сервісний центр МВС знову приймає клієнтів.

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Тут як і раніше доступний весь спектр державних послуг, пов’язаних з посвідченням водія та реєстраційними діями з транспортними засобами, допуском до перевезень небезпечних вантажів тощо. Послуги надаватимуть чотири адміністратори сервісного центру МВС, але тепер є можливість збільшити їх кількість до семи.

Адреса: м. Коростень, вул. Сергія Кемського, 3.

Графік роботи:

вт-пт: 8:00-17:00

сб: 8:00-15:45

нд, пн: вихідний.

Через особливості планування будівлі, зал обслуговування клієнтів знаходиться на другому поверсі. А тому задля інклюзивності простору на першому поверсі облаштований окремий кабінет, де люди з інвалідністю можуть отримувати реєстраційні послуги. Вхід у приміщення обладнаний пандусом та кнопкою виклику адміністратора, якщо потрібна допомога. На стоянці виділені 2 паркомісця для людей з інвалідністю.