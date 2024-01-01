В Кременчуге обменяли "права", выданные в 1971 году

В сервисный центр МВД в Кременчуге посетил Владимир Павлович, чтобы обменять свои удостоверения, выданные еще в 1971 году на управление мотоциклом и в 1999 году на управление автомобилем.

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Обмен прошел быстро, просто и легко. Теперь у господина Владимира современный пластиковый бланк водительского с несколькими степенями защиты, который отображается в Дії и Кабинете водителя. Что правда срок его действия теперь ограничен – 30 лет. Старые водительские удостоверения не имели срока годности.

“Я даже не ожидал, что это будет настолько быстро! Пойду удивлю внуков. Скажу, что сам все сделал и теперь имею права в телефоне!”, - сказал Владимир Павлович с улыбкой.

Для обмена документа при себе надо иметь: