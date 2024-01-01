Укр
Ру

У Кременчуці обміняли "права", видані в 1971 році

Старі посвідчення водія, не залежно від року видачі, дійсні. Проте при обміні на сучасний пластик документи відображатимуться в Дії.
У Кременчуці обміняли посвідчення водія видане в 1971 році - Auto24
Євген Гудущан
logo20 березня, 19:30
logo0
logo0 хв

До сервісного центру МВС у Кременчуці завітав Володимир Павлович, щоб обміняти свої посвідчення, видані ще в 1971 році на керування мотоциклом та в 1999 році на керування автівкою.

Читайте також: У Києві спіймали двох водіїв з підробленими "правами"

Обмін пройшов швидко, просто та легко. Тепер у пана Володимира сучасний пластиковий бланк водійського з кількома ступенями захисту, який відображається в Дії та Кабінеті водія. Що правда термін його дії тепер обмежений – 30 років. Старі посвідчення водія не мали терміну придатності.

“Я навіть не очікував, що це буде настільки швидко! Піду здивую онуків. Скажу, що сам усе зробив і тепер маю права в телефоні!”, — сказав Володимир Павлович з посмішкою.

Для обміну документа при собі треба мати:

  • паспорт або ID-картку з витягом про місце проживання;
  • ідентифікаційний код;
  • старе посвідчення водія.

#Водійське посвідчення #Новини #Автоподія