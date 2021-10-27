На классический Cadillac Deville 1984 года выпуска был установлен очень высокий ценник. Впрочем, есть мнение, что автомобиль стоит таких денег.

Продавец утверждает, что автомобиль полностью оригинален. В нем восстановлено только салон-диваны при этом сохранен крой как в оригинале. "Автомобиль полностью исправен и на ходу, украинская регистрация", – говорится в объявлении.

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В США подобные автомобили в идеальном состоянии стоят около 5-7 тысяч долларов. Однако легализовать их в Украине очень сложно из-за специфичности местных порядков, ведь для прохождения сертификации автомобиль должен соответствовать как минимум нормам Евро2.