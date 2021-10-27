За класичний Cadillac Deville 1984 року випуску встановили дуже високий цінник. Втім, є думка що автомобіль вартує таких грошей.

Продавець стверджує що автомобіль повністю оригінальний. У ньому поновлено тільки салон-дивани при цьому збережено крій як в оригіналі. “Автомобіль повністю справний і на ходу, Українська реєстрація”, - сказано в оголошенні.

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В США подібні автомобілі в ідеальному стані коштують близько 5-7 тисяч доларів. Проте легалізувати їх в Україні дуже складно через специфічність місцевих порядків, адже для проходження “сертифікації” автомобіль повинен відповідати як мінімум нормам Євро2.