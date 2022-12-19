Дизайнеры бренда Daimler Truck FUSO разработали прототип рабочего места на колесах, в котором можно работать где угодно – на природе, в дороге или у моря.

FUSO NOMAD Pro сочетает в себе современную креативную концепцию автомобиля с элементами традиционного японского дизайна.

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Изменения в культуре рабочего места, ускоренные пандемией Covid-19, побуждают к перепланировке и гибкости работы по всему миру. Удаленная работа и гибкий график работы становятся частью повседневной жизни все большего количества людей.

С многочисленными преимуществами, которые это изменение приносит людям, сочетание рабочего времени и личной жизни также оказывает негативное влияние как на физическое, так и на психическое здоровье. В результате многие люди начинают искать новые способы достижения баланса между работой, отдыхом и личным благополучием. NOMADPro был разработан, чтобы поддержать людей в этом путешествии. Доказано, что времяпрепровождение на природе положительно влияет на психическое здоровье, а регулярные занятия на свежем воздухе также способствуют физической форме. FUSO NOMADPro позволяет работать в прямом контакте с природой и открывает множество новых возможностей для современных индивидуальных рабочих моделей.

Конструкция кузова крыла демонстрирует универсальность шасси Canter и широкий спектр применения легкого грузовика. Главной особенностью является выдвижное правое крыло, обеспечивающее полную работу на открытом воздухе. В интерьере доминируют натуральные материалы и элементы японского дизайна, такие как бамбуковый деревянный пол с плиточными вставками, натуральные деревянные поверхности и сиденье в стиле татами.

Автомобиль оснащен складным столом и лавками, которые обеспечивают удобное рабочее место для двух человек. Кроме того, FUSO NOMADPro оснащен выдвижной кроватью, кухней-студией, раковиной и душевой зоной.