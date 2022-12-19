Дизайнери бренду Daimler Truck FUSO розробили прототип робочого місця на колесах, в якому можна працювати будь-де - на природі, в дорозі чи біля моря.

FUSO NOMAD Pro поєднує в собі креативну сучасну концепцію автомобіля з елементами традиційного японського дизайну.

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Зміни в культурі робочого місця, прискорені пандемією Covid-19, спонукають до перепланування та гнучкості роботи в усьому світі. Дистанційна робота та гнучкий графік роботи стають частиною повсякденного життя все більшої кількості людей.

З численними перевагами, які ця зміна приносить людям, поєднання робочого часу та особистого життя також негативно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров’я. У результаті багато людей починають шукати нові способи досягнення балансу між роботою, відпочинком і особистим благополуччям. NOMADPro було розроблено, щоб підтримати людей у цій подорожі. Доведено, що проведення часу на природі позитивно впливає на психічне здоров’я, а регулярні заняття на свіжому повітрі також сприяють фізичній формі. FUSO NOMADPro дозволяє працювати в прямому контакті з природою та відкриває численні нові можливості для сучасних індивідуальних робочих моделей.

Конструкція кузова крила демонструє універсальність шасі Canter і широкий спектр застосування легкої вантажівки. Головною особливістю є висувне праве крило, яке забезпечує повну роботу на відкритому повітрі. В інтер’єрі домінують натуральні матеріали та елементи японського дизайну, такі як бамбукова дерев’яна підлога з плитковими вставками, натуральні дерев’яні поверхні та сидіння у стилі татамі.

Автомобіль оснащений складним столом і лавками, які забезпечують зручне робоче місце для двох людей. Крім того, FUSO NOMADPro оснащений висувним ліжком, кухнею-студією, раковиною та душовою зоною.