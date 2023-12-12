В Литве построили гоночный спорткар с мотором V10. Его продают по частям. Машина будет стоить 90 тысяч евро.

Литовская фирма показала кит-кар с допуском на обычные дороги и двигателем V10. Купе называется RR01. Оно построено вокруг алюминиевого монокока и оснащено двигателем V10 5.2 от Audi.

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Шасси и кузов машины стоят 25 тысяч евро, еще столько же придется отдать за тормоза, топливную систему, оборудование салона и прочее. Атмосферный агрегат оценили в 37 500 евро. Он получил новую начинку и на RR01 совмещен с гоночной секвентальной коробкой передач.

Итого: 90 тысяч евро. За эту сумму покупатель получит спорткар на алюминиевом шасси, с интегрированным каркасом безопасности из стали, подвесками, регулируемыми амортизаторами Nitron R3 и короткой рулевой рейкой: 2,25 оборотов от упора до упора. Тормозные механизмы RR01 будут собраны на компонентах AP Racing и Tilton.

Кроме того, машине достанется быстросъемный руль с программируемыми кнопками и переключателями, кресла-ковши Tillett B6 GRP, шеститочечные ремни безопасности и кастомные фары со светодиодным ближним и дальним светом. Большинство компонентов, по сути, гоночные, поэтому кит-кар позиционируется как идеальная машина для трек-дней.

В 2017 году на сайте объявлений Bring a Trailer выставлялся похожий автомобиль, выстроенный компанией Superlite Cars. В его основе также лежал алюминиевый монокок, к которому крепились кузовные панели из стеклопластика. На купе стоял двигатель от Porsche 911 GT3 (996), облегченный гоночный маховик, шестиступенчатая механика от 911-го, тормоза Brembo и выхлопная система Borla. За купе просили 50 тысяч долларов.