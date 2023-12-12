У Литві побудували гоночний спорткар із мотором V10. Його продають частинами. Машина коштуватиме 90 тисяч євро.

Литовська фірма показала кіт-кар із допуском на звичайні дороги та двигуном V10. Купе називається RR01. Воно побудоване навколо алюмінієвого монокока та оснащено двигуном V10 5.2 від Audi.

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Шасі та кузов машини коштують 25 тисяч євро, ще стільки ж доведеться віддати за гальма, паливну систему, обладнання салону та інше. Атмосферний агрегат оцінили у 37 500 євро. Він отримав нову начинку і на RR01 поєднаний із гоночною секвентальною коробкою передач.

Разом: 90 тисяч євро. За цю суму покупець отримає спорткар на алюмінієвому шасі, з інтегрованим каркасом безпеки зі сталі, підвісками, регульованими амортизаторами Nitron R3 і короткою рульовою рейкою: 2,25 обертів від упору до упору. Гальмівні механізми RR01 будуть зібрані на компонентах AP Racing та Tilton.

Крім того, машині дістанеться швидкознімне кермо з програмованими кнопками та перемикачами, крісла-ковші Tillett B6 GRP, шеститочкові ремені безпеки та кастомні фари зі світлодіодним ближнім і дальнім світлом. Більшість компонентів, по суті, гоночні, тому кіт-кар позиціонується як ідеальна машина для трек-днів.

У 2017 році на сайті оголошень Bring a Trailer виставлявся схожий автомобіль, збудований компанією Superlite Cars. В його основі також лежав алюмінієвий монокок, до якого кріпилися кузовні панелі зі склопластику. На купе стояв двигун від Porsche 911 GT3 (996), полегшений гоночний маховик, шестиступінчаста механіка від 911-го, гальма Brembo і вихлопна система Borla. За купе просили 50 тисяч доларів.