Transport for London (TfL) представил новейший экологически чистый общественный транспорт – 20 полностью электрических трамваев-автобусов.

Эти футуристические лондонские автобусы, подобные пузырям, с 2023 года будут курсировать по маршруту 358 от Хрустального дворца до Орпингтона.

Лондонские электрические трамваи были приобретены Go Ahead, крупнейшим автобусным оператором Лондона, у испанского производителя электромобильных средств Irizar.

Также интересно как от электромобиля заживить обесточенный дом.

12-метровые трамваи будут заряжаться между поездками с помощью двух быстрозарядных инвертированных пантографов, установленных на автобусных станциях Crystal Palace и Orpington. Это позволит заряжать автобусы менее чем за пять минут на каждой из этих станций.

После окончания маршрута автобусы получат пополнение заряда с помощью деповских зарядных устройств.

Вот как выглядит система перевернутого пантографа:



Фото: Irizar

Система перевернутого пантографа также используется в автобусах на полностью электрическом маршруте 132, курсирующем между Северным Гринвичем и Бекслихитом.

Трамваи-автобусы крутые внутри, оснащены USB-зарядными устройствами, Wi-Fi, кнопками Брайля, багажными полками и информацией о пассажирах.

Маршрут 358 является пилотным трамвайным автобусом, и, если он будет успешным, TfL развернет больше таких транспортных средств на других маршрутах Лондона в будущем.

В настоящее время в общественном транспорте Лондона используется около 850 электробусов.

В своем Плане действий по автобусам TfL обязался создать парк автобусов с нулевым уровнем выбросов в Лондоне до 2034 года, и отмечается, что при дополнительном финансировании он сможет перенести свою цель до 2030 года.