Transport for London (TfL) представив найновіший екологічно чистий громадський транспорт – 20 повністю електричних трамваїв-автобусів.

Ці футуристичні лондонські автобуси, схожі на бульбашки, з 2023 року курсуватимуть за маршрутом 358 від Кришталевого палацу до Орпінгтона.

Лондонські електричні трамваї були придбані Go Ahead, найбільшим автобусним оператором Лондона, в іспанського виробника електромобільних засобів Irizar.

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12-метрові трамваї заряджатимуться між поїздками за допомогою двох швидкозарядних інвертованих пантографів, які будуть встановлені на автобусних станціях Crystal Palace та Orpington. Це дозволить заряджати автобуси менш ніж за п’ять хвилин на кожній з цих станцій.

Після закінчення маршруту автобуси отримають коротке поповнення за допомогою деповських зарядних пристроїв.

Ось як виглядає система перевернутого пантографа:



Фото: Irizar

Система перевернутого пантографа також використовується в автобусах на повністю електричному маршруті 132, який курсує між Північним Грінвічем і Бексліхітом.

Трамваї-автобуси круті всередині, оснащені USB-зарядними пристроями, Wi-Fi, кнопками Брайля, багажними полицями та інформацією про пасажирів.

Маршрут 358 є пілотним трамвайним автобусом, і якщо він буде успішним, TfL розгорне більше таких транспортних засобів на інших маршрутах Лондона в майбутньому.

Зараз у громадському транспорті Лондона використовується близько 850 електробусів.

У своєму Плані дій щодо автобусів TfL зобов’язався створити парк автобусів з нульовим рівнем викидів у Лондоні до 2034 року, і зазначається, що за умови додаткового фінансування він зможе перенести свою мету до 2030 року.