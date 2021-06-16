В Мадриде в течение пяти лет планируют вывести на улицы не менее 1000 автомобилей на топливных элементах в качестве такси.

Также будет построена и соответствующая водородная инфраструктура. Первые автомобили на топливных элементах должны появиться в Мадриде в следующем году.

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Начать использовать такой тип автомобилей для служб такси решили из-за того, что водители смогут использовать водородное транспортное средство по конкурентоспособной стоимости по сравнению с традиционными технологиями. И без больших начальных затрат.