У Мадриді протягом п’яти років планують вивести на вулиці щонайменше 1000 автомобілів на паливних елементах у якості таксі.

Також буде побудована й відповідна воднева інфраструктура. Перші автомобілі на паливних елементах повинні з’явитися у Мадриді вже наступного року.

Читайте також: Американський автовиробник пропонує возити баки з воднем в салоні авто

Почати використовувати такий тип автомобілів для служб таксі вирішили через те, що водії зможуть використовувати водневий транспортний засіб за конкурентоспроможною вартістю порівняно з традиційними технологіями. І, без великих початкових витрат.