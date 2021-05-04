Полосы движения для общественного транспорта и велодорожки считают нормой в некоторых странах Европы. Теперь отдельные дороги будут делать и для мотоциклов.

Чтобы мотоциклисты не ездили между рядами автомобилей, в Мадриде собираются создать специальную полосу для мотоциклов.

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Мадридский городской совет начал пилотный проект под названием Avanza Moto. На начальном этапе планируется выделить 70 метров полосы для мотоциклов перед светофором. Благодаря чему мотоциклисты смогут быстрее и безопаснее подъезжать к стоп-линии.



Первая полоса движения "Avanza Moto" будет организована ​​в тестовом режиме на проспекте Астурия в Мадриде, в районе Тетуан, и совсем недалеко от площади Кастилии, живого района столицы. Как прокомментировал мэр Хосе Луис Мартинес-Алмейда "Город и мотоциклы: путь к устойчивой мобильности. Полоса будет занимать последние 70 метров перед светофором, чтобы ее могли использовать мотоциклы и могли беспрепятственно подъезжать к светофору", – отметил мэр.