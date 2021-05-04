Смуги руху для громадського транспорту та велодоріжки вважають нормою в деяких країнах Європи. Тепер окремі дороги будуть робити і для мотоциклів.

Задля підтримки власників двоколісної техніки та з метою мінімізації практики петляння мотоциклів між автомобілями, Мадрид збирається створити спеціальну смугу для мотоциклів.

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Мадридська міська рада розпочала пілотний проект під назвою Avanza Moto. На початковому етапі планується виділити 70 метрів смуги для мотоциклів перед світлофором. Завдяки wmjve мотоциклісти зможуть швидше та безпечніше під’їздити до стоп-лінії.



Перша смуга руху "Avanza Moto" буде встановлена в тестовому режимі на проспекті Астурія в Мадриді, в районі Тетуан, і зовсім недалеко від площі Кастилії, жвавого району столиці. Як прокоментував мер Хосе Луїс Мартінес-Алмейда "Місто та мотоцикли: шлях до стійкої мобільності. Смуга буде займати останні 70 метрів перед світлофором, щоб її могли використовувати мотоцикли та могли безперешкодно під’їздити до світлофора", - зазначив мер.