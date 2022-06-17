Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая снизились на 12,9% и составили 847 941 машину.

Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика фиксируется десятый месяц подряд. Она обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются проблемами с логистикой, начавшимися из-за войны в Украине.

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По итогам пяти месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 4 млн 067 тыс. 661 единицу (-13,5%). Лидером по реализации автомобилей в мае стала Германия, где было продано 207199 машин (-10,2%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 126 809 машин (-10,1%). Третий результат показала Великобритания – 124 397 проданных автомобилей (-20,6%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 121 299 машин (-15,1%). Замыкает пятерку лидеров Испания, чей авторынок в мае снизился на 10,9% и составил 84 977 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в мае продал Volkswagen – 102 402 машины (-19,9%). Второе место удерживает Toyota с показателем 65 134 автомобиля (+2,9%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 55 860 машин (-14,4%). Замыкают пятерку лидеров BMW (53 892 шт. -14%) и Mercedes-Benz (52 351 шт. -7,1%).