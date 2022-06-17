Продажі легкових автомобілів в Європі за підсумками травня знизилися на 12,9% і склали 847 941 машину.

Як зазначають у Європейській асоціації автовиробників (АСЕА), негативна динаміка фіксується десятий місяць поспіль. Вона зумовлена перебоями в постачанні нових автомобілів через дефіцит комплектуючих для їх виробництва, які посилюються проблемами з логістикою через війну в Україні.

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За підсумками п'яти місяців 2022 року реалізація автомобілів у Європі склала 4 млн 067 тис. 661 одиницю (-13,5%). Лідером з реалізації автомобілів у травні стала Німеччина, де було продано 207199 машин (-10,2%). Друге місце серед найбільших європейських авторинків посіла Франція з показником 126 809 машин (-10,1%). Третій результат показала Великобританія – 124 397 проданих автомобілів (-20,6%). Далі йде Італія, чиї дилери реалізували 121 299 машин (-15,1%). Замикає п'ятірку лідерів Іспанія, чий авторинок у травні знизився на 10,9% і склав 84 977 машин.

Серед автовиробників найбільшу кількість автомобілів у Європейському Союзі у травні продав Volkswagen – 102 402 машини (-19,9%). Друге місце утримує Toyota з показником 65 134 автомобіля (+2,9%). Третій рядок займає Peugeot, що реалізував 55 860 машин (-14,4%). Замикають п'ятірку лідерів BMW (53 892 шт. -14%) і Mercedes-Benz (52 351 шт. -7,1%).