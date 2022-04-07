Значне зниження продажів нових автомобілів спостерігається на усіх ключових ринках Європи.

Лідером з реалізації автомобілів минулого місяця стала Великобританія, де було продано 243 479 машин (-14,3%). Як відзначають у Британському товаристві автовиробників і автодилерів (SMMT), це найгірший результат продажів з 1998 року, незважаючи на низьку базу минулого року, що обумовлено перебоями в постачанні нових автомобілів, що продовжуються, через дефіцит напівпровідників для їх виробництва, які посилюються проблемами з логістикою, що виникли через війну в Україні.

Читайте також: Закон про "нульове розмитнення" автомобілів підписано президентом

Друге місце серед найбільших європейських авторинків посіла Німеччина з показником 241 330 машин (-17,5%). Як зазначають в Асоціації автомобільної промисловості Німеччини (VDA), негативний результат зафіксовано вперше після двох місяців зростання. Тим часом замовлення на нові автомобілі в березні збільшилися на 6%, що дозволяє надалі розраховувати на повернення до позитивної динаміки продажів.

Третій результат показала Франція – 147 079 проданих машин (-19,5%). Отже, негативна динаміка фіксується десятий місяць поспіль.

Далі йде Італія, чиї дилери реалізували 119 497 автомобілів (-29,7%). Як зазначають в Італійській асоціації автовиробників (ANFIA), негативна динаміка, крім іншого, обумовлена відкладеним попитом через анонсовані раніше урядом заходи щодо субсидування покупки екологічно чистих машин.

Замикає п'ятірку лідерів цього разу Іспанія, чий авторинок у березні знизився на 30,2% і склав 59 920 машин. Як зазначають в Іспанській асоціації виробників легкових і вантажних автомобілів (ANFAC), негативний результат зафіксований вперше після двох місяців зростання і зумовлений, зокрема, зростанням цін на паливо, що почалося, через війну в Україні, що викликало зниження попиту.

Якщо ж при розгляді автомобільного ринку Європи зважати на росію, то ця країна опустилася на шостий рядок європейського рейтингу. За даними Асоціації європейського бізнесу, продаж легкових і легких комерційних автомобілів минулого місяця становив 55 129 одиниць (-62,9%).