Значительное снижение продаж новых автомобилей наблюдается на всех ключевых рынках Европы.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 243 479 машин (-14,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат продаж с 1998 года, несмотря на низкую базу прошлого года, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставке новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, которые усугубляются проблемами с логистикой, которые возникли из-за войны в Украине.

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Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Германия с показателем 241 330 машин (-17,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательный результат был зафиксирован впервые после двух месяцев роста. Тем временем заказы на новые автомобили в марте увеличились на 6%, что позволяет в дальнейшем рассчитывать на возврат к положительной динамике продаж.

Третий результат показала Франция – 147 079 проданных машин (-19,5%). Следовательно, отрицательная динамика фиксируется десятый месяц подряд.

Далее следует Италия, чьи дилеры реализовали 119 497 автомобилей (-29,7%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика, помимо прочего, обусловлена ​​отложенным спросом из-за анонсированных ранее правительством мер по субсидированию покупки экологически чистых машин.

Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, чей авторынок в марте снизился на 30,2% и составил 59 920 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат зафиксирован впервые после двух месяцев роста и обусловлен, в частности, начавшимся ростом цен на топливо из-за войны в Украине, что вызвало снижение спроса.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы считаться с россией, то эта страна опустилась на шестую строчку европейского рейтинга. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 55 129 единиц (-62,9%).