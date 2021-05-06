В Госэкоиспекции заявили, что в мае собираются начать массовые проверки качества топлива на АЗС. Однако усиление контроля со стороны государственных структур обычно приводит к наложению штрафов на предпринимателей, и, как следствие, к росту цен для потребителей.

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) с мая начинает проводить лабораторные анализы качества нефтепродуктов на автозаправочных станциях. Об этом в интервью "Украинским новостям" сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

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"На сегодня по закону Госэкоинспекция – единственный орган рыночного надзора, который должен проверять качество нефтепродуктов, и с мая мы начнем масштабно отбирать образцы и обнародовать результаты – какие АЗС торгуют некачественными нефтепродуктами", – заявил чиновник.

По его словам, ведомство уже начало процедуру закупок услуг по проведению анализов топлива у независимых лабораторий, но до конца года планирует получить аккредитацию для таких процедур.

"Впервые мы получили средства на лабораторный анализ образцов топлива, и сейчас проходят процедуры закупки услуг для анализа, потому что наши лаборатории такой аккредитации не имеют. До конца года мы планируем ее получить и сможем делать экспертизу (до 25 параметров состава химических веществ и металлов в топливе) собственными силами", – отметил он.

Государственная экологическая инспекция в 2020 году осуществила 848 мероприятий по контролю качества топлива на АЗС и АГЗС, что на 37% больше, чем в позапрошлом году.

Между тем, сами участники рынка жалуются на действия инспекторов ГЭИ, заявляя об их предвзятости и безапелляционности.

"Количество проверок действительно выросло. Но это не о качестве горючего. Мы столкнулись со штрафами за неправильно оформленные документы. При этом на наше предложение провести лабораторные исследования и тогда уже говорить о нарушениях или же их отсутствии мы получили отказ", – заявил один из владельцев сетей АЗС.

Кроме того, рынок сетует на то, что под прицел Госэкоинспекции попали только легальные участники, а теневой сегмент, который заметно вырос в 2020 г., остается вне поля зрения проверяющих.