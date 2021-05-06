У Держекоіспекції заявили, що у травні збираються розпочати масові перевірки якості пального на АЗС. Проте посилення контролю з боку державних структур зазвичай призводить до накладання штрафів на підприємців, і, як наслідок, до зростання цін для споживачів.

Державна екологічна інспекція (ДЕІ) з травня розпочинає проводити лабораторні аналізи якості нафтопродуктів на автозаправних станціях. Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

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"На сьогодні за законом Держекоінспекція – єдиний орган ринкового нагляду, який повинен перевіряти якість нафтопродуктів, і з травня ми почнемо масштабно відбирати зразки і оприлюднювати результати – які АЗС торгують неякісними нафтопродуктами", – заявив чиновник.

За його словами, відомство вже розпочало процедуру закупівель послуг із проведення аналізів пального у незалежних лабораторій, але до кінця року саме планує отримати акредитацію для таких процедур.

"Уперше ми отримали кошти на лабораторний аналіз зразків пального, і зараз відбуваються процедури закупівлі послуг для аналізу, тому що наші лабораторії такої акредитації не мають. До кінця року ми плануємо її отримати і зможемо робити експертизу (до 25 параметрів складу хімічних речовин і металів у пальному) власними силами", – зазначив він.

Державна екологічна інспекція в 2020 році здійснила 848 заходів з контролю якості палива на АЗС і АГЗС, що на 37% більше, ніж позаторік.

Тим часом, самі учасники ринку скаржаться на дії інспекторів ДЕІ, заявляючи про їх упередженість і безапеляційність.

"Кількість перевірок справді виросла. Та це не про якість пального. Ми зіткнулися зі штрафами за неправильно оформлені документи. При цьому на нашу пропозицію провести лабораторні дослідження і тоді вже казати про порушення або ж їх відсутність ми отримали відмову", – заявив один із власників мереж АЗС.

Крім того, ринок нарікає на те, що під приціл Держекоінспекції потрапили тільки легальні учасники, а тіньовий сегмент, який помітно виріс у 2020 р., залишається поза увагою перевіряючих.