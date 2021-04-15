Аудитори ДПС провели у березні цього року 186 перевірок АЗС, за якими нараховано 83,4 млн грн штрафних санкцій. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Скорочення строку дії мораторію на проведення деяких видів перевірок дозволило чиновникам поновити контрольно-перевірочну роботу у частині планового контролю. Так, у березні 2021 року організовано проведення 335 документальних планових перевірок та завершено 77 таких перевірок.

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За січень – березень 2021 року підрозділами податкового аудиту територіальних органів ДПС проведено понад 5 тис. фактичних перевірок (з них у березні – 2048) суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж підакцизних товарів. За матеріалами перевірок застосовано штрафні (фінансові) санкції на 190,4 млн грн, з яких у березні – 104,6 млн гривень.

Зокрема, у березні поточного року проведено 186 фактичних перевірок АЗС, за результатами яких застосовано 83,4 млн грн штрафних (фінансових) санкцій. Також ініційовано вилучення з обігу 237,3 тис. літрів пального на загальну суму 5311,0 тис. грн.

За результатами контрольно-перевірочних заходів припинено діяльність 10 АЗС та вилучено 40 одиниць обладнання на загальну суму 4 840,0 тис. гривень.

Основними порушеннями, що допустили перевірені суб’єкти господарювання, є: