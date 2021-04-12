Правоохоронні органи провели обшуки на об'єктах мережі автозаправних станцій Prime.

Про це повідомив власник мережі Дмитро Льоушкін. “До нас прийшли з обшуками, опечатано кілька АЗС”, – заявив він.

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Як стало відомо, обшуки проводили співробітники Національної поліції на станціях мережі в м. Жашків (Черкаська обл.) і в с. Богданівка (Київська область).

У результаті обшуків було взято проби дизельного пального і бензинів, а самі ПРК опечатано. При цьому на цих АЗС, як і раніше, можна придбати автомобільний газ і супутні товари

“Решта станцій мережі Prime працюють у штатному режимі”, – додали в компанії.

Нагадаємо, зовсім недавно силовики обшукували і досі блокують роботу мережі автозаправних станцій Glusko. Під фіскальним тиском інвестор почав перемовини про продаж мережі.