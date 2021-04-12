Правоохранительные органы провели обыски на объектах сети автозаправочных станций Prime.

Об этом сообщил владелец сети Дмитрий Льоушкин. "К нам пришли с обысками, опечатано несколько АЗС", – заявил он.

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Как стало известно, обыски проводили сотрудники Национальной полиции на станциях сети в г. Жашков (Черкасская обл.) И в с. Богдановка (Киевская область).

В результате обысков были взяты пробы дизельного топлива и бензинов, а сами ТРК опечатаны. При этом на этих АЗС, как и раньше, можно приобрести автомобильный газ и сопутствующие товары

"Остальные станций сети Prime работают в штатном режиме", – добавили в компании.

Напомним, совсем недавно силовики обыскивали и до сих пор блокируют работу сети автозаправочных станций Glusko. Под фискальным давлением инвестор начал переговоры о продаже сети.