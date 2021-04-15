Аудиторы ДПС провели в марте этого года 186 проверок АЗС, по которым начислены 83,4 млн грн штрафных санкций. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Сокращение срока действия моратория на проведение некоторых видов проверок позволило чиновникам восстановить контрольно-проверочную работу в части планового контроля. Так, в марте 2021 организовано проведение 335 документальных плановых проверок и завершения 77 таких проверок.

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За январь – март 2021 подразделениями налогового аудита территориальных органов ГНС проведено свыше 5 тыс. Фактических проверок (из них в марте – 2048) субъектов хозяйствования, которые осуществляют продажу подакцизных товаров. По материалам проверок применены штрафные (финансовые) санкции на 190,4 млн грн, из которых в марте – 104,6 млн .

В частности, в марте текущего года проведено 186 фактических проверок АЗС, по результатам которых применены 83,4 млн грн штрафных (финансовых) санкций. Также инициировано изъятие из обращения 237,3 тыс. литров горючего на общую сумму 5311,0 тыс. грн.

По результатам контрольно-проверочных мероприятий пресечена деятельность 10 АЗС и изъято 40 единиц оборудования на общую сумму 4 840,0 тыс. гривен.

Основными нарушениями, которые допустили проверены субъекты хозяйствования, являются: