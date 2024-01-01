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В мае импорт автомобилей из Китая вырос на 70%

Из Китая в Украину чаще всего везут электромобили более 90% из которых новые.
Импорт авто из Китая вырос на 70% - Auto24
Евгений Гудущан
logo13 июня, 11:20
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1580 легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 70% больше, по сравнению с маем 2024 года.

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Из этого количества: новых – 1335 ед. (+92%); подержанных – 245 ед. (+5%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 85%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  • VW ID.Unyx - 254 ед.;
  • BYD Song Plus - 216 ед.;
  • Honda eNS1 - 188 ед.;
  • BYD Sea Lion 07 - 61 ед.;
  • Zeekr 7X - 55 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  • Zeekr 001 - 26 ед.;
  • Buick Envision - 19 ед.;
  • VW ID.Unyx - 18 ед.;
  • Audi Q4 e-tron - 17 ед.;
  • MG ZS - 15 ед.
#Aвтобизнес #Новости