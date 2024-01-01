В мае импорт автомобилей из Китая вырос на 70%

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1580 легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 70% больше, по сравнению с маем 2024 года.

Читайте также: В феврале за импорт авто украинцы уплатили 47,7 млрд грн налогов

Из этого количества: новых – 1335 ед. (+92%); подержанных – 245 ед. (+5%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 85%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

VW ID.Unyx - 254 ед.;

BYD Song Plus - 216 ед.;

Honda eNS1 - 188 ед.;

BYD Sea Lion 07 - 61 ед.;

Zeekr 7X - 55 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: