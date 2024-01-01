В мае импорт автомобилей из Китая вырос на 70%

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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1580 легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 70% больше, по сравнению с маем 2024 года.
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Из этого количества: новых – 1335 ед. (+92%); подержанных – 245 ед. (+5%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 85%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- VW ID.Unyx - 254 ед.;
- BYD Song Plus - 216 ед.;
- Honda eNS1 - 188 ед.;
- BYD Sea Lion 07 - 61 ед.;
- Zeekr 7X - 55 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Zeekr 001 - 26 ед.;
- Buick Envision - 19 ед.;
- VW ID.Unyx - 18 ед.;
- Audi Q4 e-tron - 17 ед.;
- MG ZS - 15 ед.