У травні імпорт автомобілів з Китаю зріс на 70%

Впродовж минулого місяця українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 70% більше, у порівнянні з травнем 2024 року.

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З цієї кількості: нових – 1335 од. (+92%); вживаних – 245 од. (+5%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

VW ID.Unyx - 254 од.;

BYD Song Plus - 216 од.;

Honda eNS1 - 188 од.;

BYD Sea Lion 07 - 61 од.;

Zeekr 7X - 55 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: