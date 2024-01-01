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У травні імпорт автомобілів з Китаю зріс на 70%

З Китаю в Україну найчастіше везуть електромобілі понад 90% з яких нові.
Імпорт авто з Китаю зріс на 70% - Auto24
Євген Гудущан
logo13 червня, 11:20
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Впродовж минулого місяця українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 70% більше, у порівнянні з травнем 2024 року.

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З цієї кількості: нових – 1335 од. (+92%); вживаних – 245 од. (+5%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • VW ID.Unyx - 254 од.;
  • BYD Song Plus - 216 од.;
  • Honda eNS1 - 188 од.;
  • BYD Sea Lion 07 - 61 од.;
  • Zeekr 7X - 55 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  • Zeekr 001 - 26 од.;
  • Buick Envision - 19 од.;
  • VW ID.Unyx - 18 од.;
  • Audi Q4 e-tron - 17 од.;
  • MG ZS - 15 од.
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