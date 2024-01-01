У травні імпорт автомобілів з Китаю зріс на 70%

Посилання скопійовано!
Впродовж минулого місяця українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 70% більше, у порівнянні з травнем 2024 року.
Читайте також: У лютому за імпорт авто українці сплатили 47,7 млрд грн податків
З цієї кількості: нових – 1335 од. (+92%); вживаних – 245 од. (+5%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- VW ID.Unyx - 254 од.;
- BYD Song Plus - 216 од.;
- Honda eNS1 - 188 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 61 од.;
- Zeekr 7X - 55 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 - 26 од.;
- Buick Envision - 19 од.;
- VW ID.Unyx - 18 од.;
- Audi Q4 e-tron - 17 од.;
- MG ZS - 15 од.