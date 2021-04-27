Уже в мае Россия намерена временно ограничить экспорт бензина в Украину. При этом у экспертов больше опасений вызывает остановка поставок дизтоплива.

Гендиректор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук заявил, что "лично у него это сообщение не вызывает какой-либо тревоги". Он подчеркнул, что Украина ранее брала с РФ не так много бензина.

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"Здесь проблемы с ресурсным наполнением рынка уже начались и, скорее всего, пиковое значение дефицита будем ощущать уже в мае. Вместе с тем, если импортерам удастся оперативно закупить ДТ на спотовом рынке в достаточном количестве, то и эта проблема может остаться только в ощущениях: Украина достаточно серьезно диверсифицировала импорт нефтепродуктов по источникам поступления", – сказал Косянчук.

При этом здесь важно, отмечает эксперт, чтобы "Укрзализныця" смогла вывезти ДТ и сжиженный газ из портов Черного моря. В предыдущие периоды эта проблема стояла достаточно остро. "Уровень "ценовой турбулентности" будет, в основном, зависеть от степени дефицита "дизеля", поэтому сегодня сделать какой-либо прогноз не представляется возможным", – добавил специалист.