Сотрудники налоговой милиции обнаружили 950 000 литров незаконно изготовленного топлива на 26 млн гривен.

Сотрудники ГУ ДФС в г. Киеве провели ряд обысков на территории Киевской, Черниговской областей и г. Киева на автозаправочных станциях которые используются для ведения хозяйственной деятельности обществ и в нежилых помещениях.

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В результате обысков обнаружено бензин различных марок в количестве почти 950 000 литров, отобраны образцы горюче-смазочных материалов для дальнейшего проведения экспертного исследования и изъяты финансово-хозяйственные документы.

Ориентировочная стоимость выявленных горюче-смазочных материалов составляет более 26 млн гривен. Планируется проведение экспертного исследования отобранных образцов нефтепродуктов, а также наложение ареста на изъятые горюче-смазочные материалы.

Также сообщается, что за первые три месяца текущего года сотрудники налоговой милиции обнаружили контрафактного топлива почти на 500 млн грн.