Співробітники податкової міліції виявили 950 000 літрів незаконно виготовленого палива на 26 млн гривень.

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві провели ряд обшуків на території Київської, Чернігівської областей та м. Києва на автозаправних станціях які використовуються для ведення господарської діяльності товариств та в нежитлових приміщеннях.

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В результаті обшуків виявлено бензин різних марок у кількості майже 950 000 літрів, відібрано зразки паливно-мастильних матеріалів для подальшого проведення експертного дослідження та вилучено фінансово-господарські документи.

Орієнтовна вартість виявлених паливно-мастильних матеріалів становить понад 26 млн гривень. Планується проведення експертного дослідження відібраних зразків нафтопродуктів, а також накладення арешту на вилучені паливно-мастильні матеріали.

Також повідомляється, що за перших три місяці поточного року співробітники податкової міліції виявили контрафактного палива майже на 500 млн грн.