Уже в травні Росія має намір тимчасово обмежити експорт бензину в Україну. При цьому у експертів більше побоювань викликає зупинка поставок дизпалива.

Гендиректор мережі АЗС SunOil Леонід Косянчук заявив, що "особисто у нього це повідомлення не викликає будь-якої тривоги". Він підкреслив, що Україна раніше брала з РФ не так і багато бензину.

Читайте також: В Україні знайшли АЗС, які продавали незаконне пальне: фото

"Тут проблеми з ресурсним наповненням ринку вже почалися і, швидше за все, пікове значення дефіциту будемо відчувати вже в травні. Разом з тим, якщо імпортерам вдасться оперативно закупити ДТ на спотовому ринку в достатній кількості, то і ця проблема може залишитися лише у відчуттях: Україна досить серйозно диверсифікувала імпорт нафтопродуктів за джерелами надходження", – сказав Косянчук.

При цьому тут важливо, відзначає експерт, щоб "Укрзалізниця" змогла вивезти ДТ та скраплений газ з портів Чорного моря. У попередні періоди ця проблема стояла досить гостро. "Рівень "цінової турбулентності" буде, в основному, залежати від ступеня дефіциту "дизеля", тому сьогодні зробити будь-який прогноз не представляється можливим", – додав фахівець.