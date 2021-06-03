По сравнению с апрелем 2021 года количество сделок уменьшилось на 15%.

Суммарное количество сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей внутри страны и первые регистрации авто с пробегом в мае 2021 года составляли 105 924 единицы, сообщает Институт исследований авторынка. Из них 68% (33 848 шт.) – перепродажа внутри страны, а 32% (72 076 шт.) – первые регистрации импортируемых авто.

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По сравнению с предыдущим месяцем (апрелем 2021 года) общий объем рынка снизился на 15%, а вот структура рынка изменилась мало. Такое снижение, возможно, связано с большим количеством выходных дней в начале мая. Впрочем, если сравнивать с маем прошлого года, то общий объем рынка вырос на 18%. Также украинцы стали больше покупать авто внутри страны.

Лидерами среди авто с пробегом, ввозимых из-за рубежа, так и остаются модели группы VAG – VW Golf, Passat и Skoda Octavia. А внутри страны лидер неизменен – Daewoo / ZAZ Lanos.