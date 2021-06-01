В течение прошлого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали почти 8,5 тыс. новых легковых автомобилей.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на новые авто в Украине вырос на 43 процента. Стоит отметить, что это самый большой майский результат с 2013 года, сообщает Укравтопром.

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Самой популярной маркой месяца стала Toyota. В мае свои первые регистрационные номера получили 1122 машины этой японской марки. Свой результат годичной давности Тойота улучшила на 9 процентов. Второе место у Renault, показатель продаж которой по сравнению с маем прошлого года увеличился на четверть до 1067 шт. На третьем месте Kia, которая реализовала 629 машин, при этом на 6% отстав от своего прошлогоднего результата. С 116-процентным ростом в годовом измерении четвертую позицию заняла Skoda – 624 авто. Замыкает пятерку лидеров Nissan – 415 авто (+158%).

Также в ТОП-10 майского рынка вошли: Chery – 411 шт. (+240%); Hyundai – 409 шт. (+62%); Volkswagen – 393 шт. (+438%); Mazda – 345 шт. (+65%); Peugeot – 340 шт. (+74%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации. Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 39,6 тыс. новых легковых авто, что на треть больше относительно аналогичного периода прошлого года.