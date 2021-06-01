Впродовж минулого місяця українці придбали та зареєстрували майже 8,5 тис. нових легкових автомобілів.

Таким чином, у порівнянні з минулим роком травневий попит на нові авто в Україні зріс на 43 відсотки. Варто відмітити, що це є найбільший травневий результат з 2013 року, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Як вплине на авторинок пільгове розмитнення "євроблях"

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota. У травні свої перші реєстраційні номери отримали 1122 машини цієї японської марки. Свій результат річної давності Тойота поліпшила на 9 відсотків. Друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з травнем минулого року збільшився на чверть до 1067 шт. На третьому місці Kia, що реалізувала 629 машин, при цьому на 6% відставши від свого торішнього результату. Із 116-відсотковим ростом у річному вимірі четверту позицію зайняла Skoda – 624 авто. Замикає п’ятірку лідерів Nissan – 415 авто (+158%).

Також до ТОП-10 травневого ринку увійшли: Chery – 411 шт. (+240%); Hyundai – 409 шт. (+62%); Volkswagen – 393 шт. (+438%); Mazda – 345 шт. (+65%); Peugeot – 340 шт. (+74%).

Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV-4, в активі якого 472 реєстрації. Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 39,6 тис. нових легкових авто, що на третину більше щодо аналогічного періоду минулого року.