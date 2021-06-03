У порівнянні з квітнем 2021 року кількість угод зменшилась на 15%.

Сумарна кількість угод купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів всередині країні та перші реєстрації авто з пробігом у травні 2021 року становила 105 924 одиниць, повідомляє Інститут досліджень авторинку. З них 68% (33 848 шт.) - перепродажі всередині країни, а 32% (72 076 шт.) – перші реєстрації імпортованих авто.

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У порівнянні з попереднім місяцем (квітнем 2021 року) загальний обсяг ринку знизився на 15%, а от структура ринку змінилась мало. Таке зниження, можливо, пов'язано з великою кількістю вихідних днів на початку травня. Втім, якщо порівнювати з травнем минулого року, то загальний обсяг ринку зріс на 18%. Також українці стали більше купувати авто всередині країни.

Лідерами серед авто з пробігом, ввезених з-за кордону, так і залишаються моделі групи VAG – VW Golf, Passat та Skoda Octavia. А всередині країни лідер незмінний – Daewoo/ZAZ Lanos.