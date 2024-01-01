Укр
Ру

В мае в Украине продано 210 автобусов

Рынок автобусов в мае показал существенный рост. Растет доля новой техники.
За месяц в Украине продали 210 автобусов - Auto24
Евгений Гудущан
logo9 июня, 11:11
logo0
logo0 мин

По данным Укравтопром, за прошлый месяц украинский автопарк пополнил 210 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 62% больше, чем в мае 2024 года.

Читайте также: Во время техосмотра автобусов проверяются их комфортность

Доля новой техники в этом объеме составила 43%, в прошлом году была 37%. некоторые в мае впервые зарегистрировали:

Новый:

  1. Атаман – 27 ед.;
  2. Форд – 22 ед.;
  3. Эталон – 13 ед.

Подержанные:

  1. Mercedes-Benz – 41 ед.;
  2. Volkswagen – 17 ед.;
  3. ЧЕЛОВЕК – 13 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнил 1030 автобусов (+41% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых – 459 ед. (+11%); б/у – 571 ед. (+81%).

#Новости #Aвтоновинки