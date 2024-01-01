В мае в Украине продано 210 автобусов

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По данным Укравтопром, за прошлый месяц украинский автопарк пополнил 210 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 62% больше, чем в мае 2024 года.
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Доля новой техники в этом объеме составила 43%, в прошлом году была 37%. некоторые в мае впервые зарегистрировали:
Новый:
- Атаман – 27 ед.;
- Форд – 22 ед.;
- Эталон – 13 ед.
Подержанные:
- Mercedes-Benz – 41 ед.;
- Volkswagen – 17 ед.;
- ЧЕЛОВЕК – 13 ед.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнил 1030 автобусов (+41% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых – 459 ед. (+11%); б/у – 571 ед. (+81%).