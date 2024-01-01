В мае в Украине продано 210 автобусов

По данным Укравтопром , за прошлый месяц украинский автопарк пополнил 210 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 62% больше, чем в мае 2024 года.

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Доля новой техники в этом объеме составила 43%, в прошлом году была 37%. некоторые в мае впервые зарегистрировали:

Новый:

Атаман – 27 ед.; Форд – 22 ед.; Эталон – 13 ед.

Подержанные:

Mercedes-Benz – 41 ед.; Volkswagen – 17 ед.; ЧЕЛОВЕК – 13 ед.