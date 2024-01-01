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У травні в Україні продано 210 автобусів

Ринок автобусів у травні показав суттєве зростання. Зростає частка нової техніки.
За місяць в Україні продали 210 автобусів - Auto24
Євген Гудущан
logo9 червня, 11:11
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За даними Укравтопром, за минулий місяць український автопарк поповнив 210 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 62% більше, ніж у травні 2024 року.

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Частка нової техніки в цьому обсязі становила 43%, торік була 37%. деякі у травні вперше зареєстрували:

Новий:

  1. Отаман – 27 од.;
  2. Форд – 22 од.;
  3. Еталон – 13 од.

Вживані:

  1. Mercedes-Benz – 41 од.;
  2. Volkswagen – 17 од.;
  3. ЧОЛОВІК – 13 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнив 1030 автобусів (+41% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 459 од. (+11%); вживаних – 571 од. (+81%).

#Новини #Автоновинка