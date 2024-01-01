У травні в Україні продано 210 автобусів

За даними Укравтопром , за минулий місяць український автопарк поповнив 210 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 62% більше, ніж у травні 2024 року.

Читайте також: Під час техогляду автобусів перевіряються їх комфортність

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 43%, торік була 37%. деякі у травні вперше зареєстрували:

Новий:

Отаман – 27 од.; Форд – 22 од.; Еталон – 13 од.

Вживані:

Mercedes-Benz – 41 од.; Volkswagen – 17 од.; ЧОЛОВІК – 13 од.